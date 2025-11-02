 Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti
Hera è il fornitore di luce e gas che bilancia prezzo fisso e variabile, con un bonus sconto di 60€ per i nuovi clienti. Ecco come funziona.
Hera è il fornitore di luce e gas che bilancia prezzo fisso e variabile, con un bonus sconto di 60€ per i nuovi clienti. Ecco come funziona.

Si chiama Hera Hybrid Special una delle promozioni più interessanti del momento per risparmiare su luce e gas. Questa offerta propone un bonus fino a 60€ e combina insieme i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile.

L’offerta, che si può attivare direttamente sul sito di Hera, è rivolta ai nuoi clienti e assicura una quantità di energia a prezzo fisso fino alla soglia stabilita in base ai propri consumi, più una quantità di energia a prezzo variabile per i consumi extra soglia. Ma non è finita qui: ogni utente può scegliere anche la quantità di consumo da coprire con un prezzo bloccato ogni mese. Vediamo nel dettaglio le tariffe proposte da Hera.

Le tariffe dell’offerta di Hera

Partiamo dalle tariffe applicate sulla luce:

  • Entro la soglia: 0,1349 euro/kWh (prezzo luce fisso tutti i giorni a tutte le ore);
  • Extra soglia: prezzo variabile PUN Index GME + 0,0358 euro/kWh come contributo sui consumi;
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità;
  • Bonus: 30€ di sconto di Bonus Digital per i nuovi clienti.

Passiamo ora al gas:

  • Entro la soglia: 0,499 euro/Smc (prezzo gas fisso tutti i giorni a tutte le ore):
  • Extra soglia: prezzo variabile PSV + 0,1590 euro/Smc come contributo sui consumi;
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione;
  • Bonus: 30€ di sconto di Bonus Digital per i nuovi clienti.

Quindi Hera mette a disposizione un bonus di 60€, ma non si limita a questo: ciò che colpisce è il bilanciamento tra prezzo fisso e prezzo variabile, che consente di mettersi da un lato al riparo dagli aumenti, dall’altro di beneficiare dei ribassi.

Infine, da menzionare che questa promozione prevede una fatturazione mensile con possibilità di dilazionare la spesa e Diario dei Consumi con cui monitorare quanto si consuma. Per procedere con l’attivazione e per maggiori info basta andare sul sito di Hera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 nov 2025

Edoardo D'amato
2 nov 2025
