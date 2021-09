Hi-Res Audio di livello professionale grazie alle cuffie Philips Fidelio X2

Le Offerte di Settembre di Amazon oggi propongono un vero e proprio affare per gli appassionati di musica alla ricerca di un ascolto di elevata qualità. Stiamo parlando delle cuffie Philips Fidelio X2, uno dei modelli più apprezzati sul mercato per un rapporto qualità/prezzo ormai da anni imbattibile.

Cuffie over-ear Philips Fidelio X2HR/00: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie over-ear che circondano l’orecchio, estremamente leggere e comode grazie anche ai cuscinetti in velluto. Questi sono imbottiti con memory foam che garantisce una perfetta aderenza riducendo la pressione e adattandosi perfettamente alla forma della testa. Lo stesso vale per l’archetto realizzato in tessuto traspirante imbottito e autoregolante. I padiglioni ospitano due driver da 50mm al neodimio che garantiscono una qualità di riproduzione eccellente. Il design ad apertura posteriore, inoltre, riduce la pressione dell’aria in modo da lasciare il diaframma muoversi liberamente. Questo garantisce un audio estremamente fedele e coinvolgente, simile ad un concerto vero e proprio.

Si tratta quindi di una cuffia indirizzata a chi non cerca isolamento dai rumori esterni, ma piuttosto a chi desidera la massima fedeltà del suono. Non a caso, la proposta di Philips rispetta i più elevati standard della certificazione Hi-Res Audio. Otterrai una qualità della riproduzione esattamente così come registrata in studio. All’interno della confezione, insieme al cavo rimovibile, viene fornito anche un adattatore da 3,5 a 6,3 millimetri per collegare le cuffie direttamente ad un amplificatore professionale. Insomma parliamo di un prodotto che ha fatto della qualità d’ascolto un marchio di fabbrica, ad un prezzo estremamente competitivo.

Grazie alle sopracitate offerte, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 99,99 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.