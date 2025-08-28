Highest 2 Lowest, un nuovo film con Denzel Washington è in arrivo su Apple TV+

Denzel Washington, uno degli attori più amati di Hollywood, si appresta a tornare con un nuovo film Apple Original che sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 5 settembre. Si chiama Highest 2 Lowest e promette di essere un thriller ad alta tensione che ci terrà incollati sul divano. Puoi iscriverti gratis senza impegno a Apple TV+ per 7 giorni e poi decidere cosa fare.

L’attore statunitense interpreta qui un magnate della musica, potente nel suo settore, che diventa tuttavia presto bersaglio di un ricatto. Costretto a lottare per la sua famiglia e la sua eredità, si troverà ad affrontare un dilemma morale che potrebbe costargli tutto.

Il cast, oltre a Denzel Washington nei panni del protagonista, include anche Jeffrey Wright, A$AP Rocky, Ilfenesh Hadera, John Douglas Thompson, Dean Winters, LaChanze, Aubrey Joseph, Elijah Wright, Michael Potts, Wendell Pierce, Ice Spice. La regia è di Spike Lee con la produzione di Jason Michael Berman, Todd Black e sceneggiatura di Alan Fox.

Il lancio del film è previsto il 5 settembre su Apple TV+: puoi guardarlo in streaming abbonandoti gratis per 7 giorni.