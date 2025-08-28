 Highest 2 Lowest, un nuovo film con Denzel Washington è in arrivo su Apple TV+
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Highest 2 Lowest, un nuovo film con Denzel Washington è in arrivo su Apple TV+

Su Apple TV+ sta arrivando Highest 2 Lowest, nuova promettente pellicola con protagonista Denzel Washington.
Highest 2 Lowest, un nuovo film con Denzel Washington è in arrivo su Apple TV+
Entertainment TV Film e Serie TV
Su Apple TV+ sta arrivando Highest 2 Lowest, nuova promettente pellicola con protagonista Denzel Washington.

Denzel Washington, uno degli attori più amati di Hollywood, si appresta a tornare con un nuovo film Apple Original che sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 5 settembre. Si chiama Highest 2 Lowest e promette di essere un thriller ad alta tensione che ci terrà incollati sul divano. Puoi iscriverti gratis senza impegno a Apple TV+ per 7 giorni e poi decidere cosa fare.

Attiva un abbonamento Apple TV+

L’attore statunitense interpreta qui un magnate della musica, potente nel suo settore, che diventa tuttavia presto bersaglio di un ricatto. Costretto a lottare per la sua famiglia e la sua eredità, si troverà ad affrontare un dilemma morale che potrebbe costargli tutto.

Il cast, oltre a Denzel Washington nei panni del protagonista, include anche Jeffrey Wright, A$AP Rocky, Ilfenesh Hadera, John Douglas Thompson, Dean Winters, LaChanze, Aubrey Joseph, Elijah Wright, Michael Potts, Wendell Pierce, Ice Spice. La regia è di Spike Lee con la produzione di Jason Michael Berman, Todd Black e sceneggiatura di Alan Fox.

Attiva un abbonamento Apple TV+

Il lancio del film è previsto il 5 settembre su Apple TV+: puoi guardarlo in streaming abbonandoti gratis per 7 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Thunderbolts*, il nuovo film Marvel, è disponibile da oggi su Disney+

Thunderbolts*, il nuovo film Marvel, è disponibile da oggi su Disney+
Da KPopped a Highest 2 Lowest: le prossime uscite da non perdere su Apple TV+

Da KPopped a Highest 2 Lowest: le prossime uscite da non perdere su Apple TV+
Apple TV+: 3 mesi GRATIS se acquisti un dispositivo Apple, o 7 giorni di accesso

Apple TV+: 3 mesi GRATIS se acquisti un dispositivo Apple, o 7 giorni di accesso
Cosa recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025? Ecco le serie imperdibili

Cosa recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025? Ecco le serie imperdibili
Thunderbolts*, il nuovo film Marvel, è disponibile da oggi su Disney+

Thunderbolts*, il nuovo film Marvel, è disponibile da oggi su Disney+
Da KPopped a Highest 2 Lowest: le prossime uscite da non perdere su Apple TV+

Da KPopped a Highest 2 Lowest: le prossime uscite da non perdere su Apple TV+
Apple TV+: 3 mesi GRATIS se acquisti un dispositivo Apple, o 7 giorni di accesso

Apple TV+: 3 mesi GRATIS se acquisti un dispositivo Apple, o 7 giorni di accesso
Cosa recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025? Ecco le serie imperdibili

Cosa recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025? Ecco le serie imperdibili
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
28 ago 2025
Link copiato negli appunti