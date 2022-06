Hisense, folata estiva di sconti sulle smart tv (fino a -40%)

Hisense ha portato su Amazon una sventagliata di sconti sui propri televisori, proponendo quattro modelli in forte sconto con tagli che arrivano addirittura al 40%. La stagione è quella tipica per gli sconti sui televisori: la prossima stagione calcistica arriverà subito dopo l’estate, i Mondiali di calcio non ci vedranno protagonisti (e questo consente di anticipare le offerte), dunque Hisense apre il proprio fuoritutto con una vetrina che mette in fila 4 interessanti modelli.

Queste le quattro offerte disponibili:

Hisense 40AE5500F a 229 euro (-34%)

Smart tv da 40 pollici, con profilo low cost dettato dal fatto che la definizione si ferma alla Full HD contro la media di mercato del 4K.

Smart tv da 40 pollici, con profilo low cost dettato dal fatto che la definizione si ferma alla Full HD contro la media di mercato del 4K. HiSense 40AE5000F a 234,99 euro (-21%)

Smart tv del tutto simile alla precedente, con prezzo finale che va praticamente ad equivalersi: anche in questo caso la definizione si ferma al Full HD.

Smart tv del tutto simile alla precedente, con prezzo finale che va praticamente ad equivalersi: anche in questo caso la definizione si ferma al Full HD. Hisense 43AE7000F a 244,99 euro (-40%)

43 pollici di dimensione e definizione FullHD per un televisore che si mantiene in una fascia di prezzo decisamente abbordabile.

43 pollici di dimensione e definizione FullHD per un televisore che si mantiene in una fascia di prezzo decisamente abbordabile. Hisense 65A98G a 1299 euro (-35%)

Ben 700 euro di risparmio su un televisore OLED di alta qualità, da ben 65 pollici e con soundbar integrata per avere la miglior esperienza audio.

Chi sta cercando un nuovo televisore può dunque approfittarne immediatamente, contando sull’ottimo rapporto qualità/prezzo che il brand mette a disposizione e cogliendo altresì l’occasione di una vetrina destinata ad andare rapidamente in esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.