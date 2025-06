Hisense Smart TV 4K 55" a 344€ presa d'assalto su eBay

Lo spettacolo arriva direttamente a casa tua con una fantastica Hisense Smart TV 4K 55″ 55A6N. Oggi è letteralmente presa d’assalto su eBay grazie a un’offerta speciale incredibilmente vantaggiosa. Acquistala adesso a soli 344,99 euro, invece di 449 euro! Stiamo parlando di un ottimo 23% di sconto sul prezzo consigliato.

Sono tantissimi ad aver messo gli occhi su questo televisore dalle caratteristiche premium. Quindi il consiglio è quello di essere veloce a concludere l’affare, prima che le scorte siano terminate. Grazie alla tecnologia Ultra HD 4K da 2840 x 2160 pixel hai immagini estremamente dettagliate e dai colori vividi.

Grazie alla formula Paga in 3 Rate di PayPal o Klarna puoi accedere al tasso zero per pagare questo ordine. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Avrai anche tutta la protezione della Garanzia Cliente eBay e del Servizio eBay Premium.

Hisense Smart TV 4K 55″: un’ottima soluzione a prezzo ottimo

Se cerchi un intrattenimento completo e di qualità a un buon prezzo allora la Hisense Smart TV 4K 55″ 55A6N è la soluzione perfetta. Oggi è in offerta speciale a soli 344,99 euro su eBay. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano e la promozione su eBay termini in sold out.

Dotata di tecnologia 4K restyling, ogni volta che guardi un contenuto questo viene ottimizzato in qualità e dettagli, rendendo spettacolare non solo i più recenti contenuti streaming o digitale terrestre, ma anche i contenuti più vecchi e classici.

Ordina adesso questa televisione smart per collegarti a un intrattenimento pazzesco e di qualità. VIDAA SMART OS ti collega alle tue piattaforme streaming preferite e il sintonizzatore è compatibile con il DVB-T2 per ricevere tutti i canali del digitale terrestre senza limitazioni.