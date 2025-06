Hisense Smart TV QLED: su Amazon solo 279€ per questo gioiello

Proprio in questo istante Amazon ha pubblicato un’offerta pazzesca che sta lasciando a bocca aperta tutti. Si tratta della fantastica Smart TV QLED Hisense 40″ in promozione a soli 279 euro, invece di 329 euro! Un ottimo affare per chi cerca un televisore completo di tutto e dalla qualità ottima.

Tra l’altro, Amazon mette a disposizione degli utenti abbonati a Prime anche la possibilità di accedere a comodi Pagamenti Rateali. In altre parole, puoi pagare questo ordine in 5 rate mensili a partire da soli 55,80 euro a tasso zero. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Questa Smart TV Full HD da 40 pollici, con risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel, è il giusto compromesso tra alta qualità e ottimo prezzo. Goditi i contenuti che ami direttamente da un display eccellente con tecnologia QLED, in grado di offrire colori vivaci e dettagli speciali.

Hisense Smart TV QLED 40″: lo spettacolo costa poco oggi

Accendi lo spettacolo direttamente a casa tua con soli 279 euro grazie alla Hisense Smart TV QLED 40″ in offerta su Amazon. Mettila subito in carrello, prima che la promozione a tempo termini in un attimo. È questione di minuti prima che questa offerta termini in sold out.

Compatibile con i nuovi standard del digitale terrestre, questo televisore è in grado di ricevere tutti i canali trasmessi in DVB-T2 HEVC Main 10. Inoltre, è compatibile anche con il più recente sistema di trasmissione satellitare. Compatibile con Alexa, permette di gestire i comandi e i contenuti con la tua voce.

Inoltre, grazie al sistema operativo VIDAA hai accesso a tutte le tue piattaforme di streaming che ami in un unico posto, estremamente intuitivo. Acquistala ora a soli 279 euro, invece di 329 euro!