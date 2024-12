Hisense TV 75" 4K Ultra HD è MINIMO STORICO: quella giusta da comprare

Se vuoi un televisore in salotto che renda anche lo zapping tra i canali televisivi uno spasso, con Hisense TV 75″ 4K Ultra HD hai questo e ben altro. Anche solo il suo nome ti fa capire che questo modello ha dell’eccezionale con uno schermo avanzato e dalle dimensioni gigantesche che non può che simulare il cinema sotto tutti i punti di vista. Puoi acquistarlo a soli 599€ su Amazon, prezzo che anche se non segnalato è il minimo storico. È possibile pagarlo con finanziamento a Tasso Zero qualora fossi interessato.

Hisense TV 75″ 4K Ultra HD: tutte le specifiche di questo televisore gigantesco

Ultra slim, design moderno e bordi che scompaiono alla vista. Con Hisense TV 75″ 4K Ultra HD hai un pannello di eccezionale qualità per buttarti sul divano e non limitarti a una semplice visione bensì entrare nel pieno dell’azione e dell’avventura. Il modello in questione è il 75A6N con una serie di funzioni integrate che rendono l’esperienza ancora più preziosa.

Il pannello da 75 pollici è LED con risoluzione 4K Ultra HD che non si ferma a solo questo. Trovi HDR 10+ con Dolby Vision e processore 4K dedicato con funzione upscaler. Personalizza la resa finale attraverso diverse modalità dedicate come quella del gaming e dei Film.

Il sistema operativo VIDAA rende l’utilizzo una passeggiata con un hub multimediale per avere qualsiasi servizio a disposizione. Ovviamente non mancano all’appello le app più famose e ti dirò, hai anche l’accesso rapido con il telecomando a Disney+, Netflix, Prime Video e tantissime altre ancora. Se poi non trovi quello che stai cercando, con il pulsante dedicato chiama all’attenzione Amazon Alexa e usala per ogni esigenza.

A soli 599€ su Amazon, Hisense TV 75″ 4K Ultra HD è la smart tv da acquistare in un colpo solo. Minimo storico per completare l’acquisto con il massimo del risparmio.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.