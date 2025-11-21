 Hisense TV 85" QLED 4K: una bomba di intrattenimento a 757€ su Amazon
Oggi puoi scegliere un intrattenimento enorme a un prezzo unico: scegli la Hisense TV 85" QLED 4K su Amazon a 757€ per il Black Friday.
Si dice che l’occasione faccia l’uomo ladro. Allora devi assolutamente rubare la Hisense TV 85″ QLED 4K che, su Amazon per il Black Friday, è in offerta a un prezzo unico e imperdibile. Ricordati che stiamo parlando di uno schermo da ben 85 pollici! Acquistala adesso a soli 757 euro, invece di 1049 euro! Se questo è un furto cosa altro potrebbe essere?

Hisense TV 85″ QLED 4K accende lo spettacolo che vuoi

Accendi lo spettacolo grazie a questo enorme display da 85 pollici con tecnologia QLED Colour che regala più di 1 miliardo di sfumature di colore. Grazie a questa tecnologia ogni fotogramma è ricco, vibrante e realistico. I dettagli sono perfetti grazie ai formati HDR, Dolby Vision IQ, HDR 10+Adaptive, HDR 10 e HLG. Le immagini sfocate vengono ridimensionate quasi al 4K.

Hisense TV 85″ QLED 4K 144Hz 2025 85E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

E se vuoi giocare collegando la tua console preferita allora potrai sfruttare il VRR nativo a 144 Hz con la modalità Game Mode Pro che sblocca il potenziale di gioco definitivo. Ogni partita sarà una goduria, per gameplay senza interruzioni, super fluidi e dai dettagli speciali. Potrai dimenticarti il ritardo con questo gioiellino in grado di soddisfare anche gli utenti più ambiziosi ed esigenti.

Nonostante sia grande, la Hisense TV 85″ QLED 4K si presenta con un design elegante e minimalista. Lo stile raffinato è stato progettato per valorizzare i tuoi spazi. E con VIDAA hai accesso a un intrattenimento senza limiti. Cosa stai aspettando? Ordinala subito a soli 757 euro con il Black Friday di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
