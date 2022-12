Hive spegne i server: gravi problemi di sicurezza

Hive è uno dei social network che ha maggiormente tratto vantaggio dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Il numero di utenti iscritti sono oltre un milione, come è stato annunciato a fine novembre. Alcuni ricercatori di sicurezza hanno però scoperto gravi vulnerabilità nella piattaforma. Per risolverli sono stati spenti i server.

Hive è stato fondato dalla 24enne Kassandra Pop (nota anche come Raluca e Salem) nel 2019. Fino a pochi giorni fa si occupava dello sviluppo dell’app per iOS e Android insieme ad un altro collaboratore. In seguito all’incremento di popolarità è stato assunto un altro dipendente. Oltre a quelli di stabilità e prestazioni della piattaforma, dovuti al numero contemporaneo di accessi, Hive ha anche problemi di sicurezza.

Hi everyone!🐝

The Hive team has become aware of security issues that affect the stability of our application and the safety of our users. Fixing these issues will require temporarily turning off our servers for a couple of days while we fix this for a better and safer experience pic.twitter.com/wOgW7ga9xN

— Hive (@TheHIVE_Social) December 1, 2022