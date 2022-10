Come vedere HJK-Roma in streaming (Europa League)

HJK-Roma è una sfida decisiva per il gruppo C di Europa League, che vede i giallorossi in terza posizione (4 punti) e i finlandesi all’ultimo posto (1 punto). La squadra di Mourinho ha assoluto bisogno di una vittoria per agganciare il Ludogorets (7 punti) e rimandare il verdetto all’ultimo scontro, mentre la capolista Betis (10 punti) sembra ormai quasi inarrivabile. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 27 ottobre.

HJK-Roma: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Stefano Borghi, affiancato nel commento tecnico da Simone Tiribocchi. In alternativa, il match è visibile su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 252) e TV8.

All’andata, sul terreno dello Stadio Olimpico, finì con un rotondo 3-0 per i giallorossi, grazie ai gol di Dybala, Pellegrini e Belotti. Il match di questa sera è in scena alla Bolt Arena di Helsinki, con la direzione affidata all’arbitro portoghese Martins. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due tecnici fin dal primo minuto.

HJK: Hazard, Raitala, Hoskonen, Peltola, Soiri, Boujellab, Tanaka, Browne, Olusanya, Radulovic, Riski;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Smalling, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

La partita può essere seguita in streaming con telecronaca in italiano anche da chi si trova all’estero. In che modo? È sufficiente connettersi alle piattaforme attraverso la Virtual Private Network di NordVPN (oggi al 63% di sconto), ottenendo così un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

