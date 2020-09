HMD Connect Pro disponibile per le imprese italiane

HMD Connect Pro è stato annunciato qualche tempo fa, ma adesso è pronto a sbarcare ufficialmente su una serie di mercati, incluso quello italiano. Si tratta del servizio di roaming globale, che strizza l’occhio alle imprese.

La compagnia degli smartphone a marchio Nokia, ha messo a punto un sistema di roaming globale che raggiunge ben 160 paesi (e 600 reti) garantendo soluzioni trasparenti sotto il profilo economico e di facile gestione. Le imprese che decideranno che di affidarsi al servizio, potranno beneficiare anche di un sistema di controllo centralizzato, che permetterà – direttamente da browser Web – di tenere sotto controllo tutti gli aspetti legati alle SIM, inclusi i costi e i rischi di frode.

Janne Lehtosalo, VP Services, HMD Global, ha mostrato grande entusiasmo per l’arrivo di HMD Connect Pro:

“La sicurezza è sempre stata una priorità in HMD Global. Hardware, software, servizi sicuri per i consumatori e ora anche per i nostri clienti enterprise. Il nostro successo in ambito aziendale testimonia la fiducia che le imprese di ogni dimensione ripongono nei nostri prodotti. In una fase in cui ci trasformiamo in un’azienda che offre servizi e dispositivi mobile, HMD Connect Pro rappresenta un’evoluzione naturale. Forniremo un’esperienza di roaming globale quasi illimitata ai clienti aziendali con sicurezza e semplicità d’uso sia per i professionisti dell’IT che per gli utenti finali all’avanguardia.”