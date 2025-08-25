HMD Fuse: primo smartphone che blocca le nudità

HMD ha annunciato un nuovo smartphone Android. Fuse non verrà sicuramente acquistato per le sue specifiche hardware, essendo un dispositivo di fascia bassa. La sua caratteristica più importante è HarmBlock+, una tecnologia sviluppata da SafeToNet che permette di bloccare tutti i contenuti di nudità, anche durante un live streaming. È attualmente in vendita solo nel Regno Unito, ma arriverà in altri paesi nei prossimi mesi.

HMD Fuse: specifiche e funzionalità

HMD Fuse ha uno schermo da 6,56 pollici (1612×720 pixel), processore Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di storage UFS 2.2, slot microSD, fotocamere posteriori da 108 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo e 5G, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt. Il sistema operativo è Android 15.

Come detto, HMD Fuse possiede una caratteristica molto più interessante delle specifiche hardware. È il primo smartphone al mondo che blocca la nudità. Può essere quindi acquistato per i propri figli minorenni. I bambini e gli adolescenti non potranno inviare video o immagini di nudità e non potranno vedere o salvare contenuti sessualmente espliciti.

Il blocco automatico è possibile grazie al servizio HarmBlock+ che combina i controlli parentali con HarmBlock AI. Quest’ultima è una tecnologia di protezione in tempo reale contro la nudità. L’intelligenza artificiale è stata addestrata con oltre 22 milioni di immagini e impedisce di scattare foto di nudo, inviare immagini e video, visualizzare contenuti inappropriati in app, siti web e messaggi. Può anche eliminare foto e video già sullo smartphone.

L’elaborazione avviene solo sul dispositivo. Non viene inviato nulla al cloud (dati, foto, video, cronologia web o altro). HarmBlock+ è integrato nel sistema operativo, quindi non può essere rimosso o aggirato. Al primo avvio sono già attivate tutte le protezioni e lo smartphone può essere usato solo per telefonare e inviare SMS verso numeri approvati dai genitori. Questi ultimi possono “sbloccare” le app in base all’età dei figli.

HMD Fuse è attualmente disponibile solo nel Regno Unito tramite Vodafone. Nei prossimi mesi verrà commercializzato anche in altri paesi, a partire dall’Australia.