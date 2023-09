Ho 180GB PROMO: ora personalizzi il numero

L’esclusiva promo Ho 180GB è ora disponibile con la personalizzazione del numero. Per richiedere il cambio numero basta accedere in app e crei subito la tua combinazione preferita.

La richiesta di portabilità avviene entro 3 giorni lavorativi. La tariffa in questione è disponibile solo da determinati gestori virtuali. Tra questi troviamo: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

In questi giorni attivazione e SIM sono completamente GRATIS. Inoltre, come tutte le offerte sono senza vincoli.

Ho 180GB PROMO: ecco i dettagli e passa subito

La promozione include nel suo canone mensile anche alcuni servizi. Vediamoli assieme:

Rete 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e upload su rete Vodafone

con velocità fino a in e su rete Vodafone Navigazione in hotspot inclusa senza costi

Numero 42121 per controllare il credito residuo

per controllare il credito residuo SMS ho. chiamato : servizio di reperibilità in caso di telefono spento o non raggiungibile

: servizio di reperibilità in caso di telefono spento o non raggiungibile Avviso di chiamata : se ha il telefono spento e non puoi rispondere

: se ha il telefono spento e non puoi rispondere Trasferimento di chiamata senza costi aggiuntivi

Fai ripartire i tuoi Giga a 2,99€

Questa tariffa offre 180 Giga di internet in LTE, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso qualsiasi gestore mobili. Il tutto a soli 7,99 euro mensili.

Inoltre, nel canone mensile troviamo anche 5,5 Giga di dati da utilizzare ogni mese in roaming europeo.

Costi ed altro da sapere

In queste ore è disponibile l’iniziativa che sconta interamente l’attivazione e la SIM. La consegna gratuita della Scheda SIM, inoltre, può avvenire a domicilio o puoi decidere di ritirarla in edicola.

