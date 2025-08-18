 ho. Mobile: 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
La nuova offerta ho. Mobile è perfetta per avere minuti, SMS e tanti giga da utilizzare per la tua navigazione internet.
L’operatore virtuale ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta che ti permette di risparmiare sul costo mensile del tuo piano e di avere comunque minuti e SMS illimitati insieme a ben 100 giga di navigazione internet. Tutto questo a soli 5,99 euro al mese, con un costo di attivazione a partire da 2,99 euro se provieni da alcuni operatori virtuali.

I dettagli dell’offerta e le alternative

Questa offerta prevede una copertura garantita per oltre il 99% della popolazione in italiana con velocità fino a 60 Mbps per download e upload in 4G. Potrai gestirla direttamente dall’app da installare sul tuo smartphone da cui attivare la SIM, controllare i consumi e il credito residuo, ricaricare e geistira l’offerta.

Hai il vantaggio della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto: nel caso non fossi soddisfatto del servizio potrai richiedere il rimborso direttamente dalla tua area personale, come ti sarà ricordato nell’email di conferma dell’acquisto.

Tra i tanti servizi a tua disposizione avrai anche VoLTE, il servizio gratuito con chiamate in alta definizione che sfrutta la qualità della rete 4G, più tanti servizi e promozioni riservate da scoprire nella tua area personale, compresa la possibilità di personalizzare il tuo numero di telefono.

Nel caso volessi di più, infine, puoi scegliere a 9,99 euro al mese un’offerta che include 200 giga con navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati, così da sfruttare anche il massimo della velocità di connessione mobile.

