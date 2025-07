ho. mobile: 100GB, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. mobile lancia una nuova offerta per l’estate e ti permette di attivare una promozione che include 100 giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, con attivazione a partire da 2,99 euro se provieni da un altro operatore virtuale oppure attivi un nuovo numero. Puoi attivare l’offerta direttamente online, con la SIM gratuita che ti sarà inviata direttamente a casa.

La tua offerta sarà gestibile dall’apposita app ho. da cui potrai verificare giga e minuti rimanenti, scoprire altre offerte dedicate a te e ricevere assistenza in modo immediato per qualsiasi problema. Potrai anche ricaricare facilmente e in modo sicuro il tuo numero e quello dei tuoi amici scegliendo l’apposito metodo di pagamento che preferisci.

Con ho. potrai avere una rete formidabile con copertura e velocità fino a 60Mbps in download/upload a oltre il 99% della popolazione italiana, con la possibilità di attivare anche delle offerte che includano il 5G per andare ancora più veloce. L’operatore offre comunque la garanzia “soddisfatti ho. rimborsati” con cui avrai 30 giorni di tempo per decidere se confermare la promozione oppure chiedere il rimborso direttamente dall’area personale.

In ogni caso, avrai la certezza che i tuoi giga non cambieranno mai e resteranno sempre quelli che hai acquistato il giorno dell’attivazione dell’offerta. Scopri adesso la convenienza di ho. mobile e attiva la tua offerta a 5,99 euro al mese.