ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

Questa offerta ho. Mobile è sensazionale: a meno di 6 euro al mese un pacchetto completo con giga, chiamate e SMS.
Questa offerta ho. Mobile è sensazionale: a meno di 6 euro al mese un pacchetto completo con giga, chiamate e SMS.

La nuova offerta ho. Mobile è pensata per darti un pacchetto completo di internet, minuti e SMS illimitati senza spendere troppo. A soli 5,99 euro al mese avrai infatti ben 100 giga con chiamate e SMS senza limiti e costo di attivazione a partire da 2,99 euro a seconda del tuo operatore di provenienza.

Cosa sapere su questa offerta

Il pacchetto prevede quindi un’enorme quantità di traffico dati: ben 100 giga a tua disposizione, con la possibilità peraltro di attivare l’opzione 5G quando vuoi al costo di un piccolo sovrapprezzo mensile. Potrai farlo direttamente dall’app ho.: intuitiva, completa e pensata per permetterti di gestire tutto in pochi tocchi, dal controllo dei consumi alla ricarica, passando per le impostazioni della linea.

In ogni caso, hai 30 giorni per provare questa offerta senza rischi: se non ti conquista o non dovesse soddisfarti, potrai richiedere il rimborso direttamente dalla tua area personale e tornare indietro senza costi aggiuntivi.

A questo prezzo, però, vale assolutamente la pena provarla: richiedi subito la tua SIM e attiva ora l’offerta Ho.Mobile a 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

