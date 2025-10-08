 Ho. Mobile, l'offerta che aspettavi: a 5,99€ al mese hai 100 GB e tutto illimitato
Solo 5,99 euro al mese: ho. Mobile lancia una delle offerte più allettanti del momento. La promozione include ben 100 Giga per navigare, chiamate e messaggi senza limiti. Tutto senza sorprese e con la possibilità di gestire tutto tramite un’app. La promozione è disponibile online, sia per chi attiva un nuovo numero, che per coloro che vogliono effettuare un cambio operatore.

Attiva ho. Mobile online in pochi minuti

Scopri tutti i dettagli della promo

L’offerta comprende 100 Giga di dati, chiamate senza limiti verso tutti e SMS illimitati. L’attivazione, invece, parte da 2,99 euro per chi passa da operatori come Iliad, PosteMobile, Kena, CoopVoce e Daily oppure attiva una nuova SIM; chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very, il costo di attivazione sale a 29,90 euro. La SIM è gratis e la prima ricarica è di soli 6 euro.

Puoi gestire tutto comodamente tramite l’app ho., che ti permette di controllare i consumi, ricaricare in tutta sicurezza, ricevere supporto e scoprire offerte speciali a te dedicate. È inoltre possibile scegliere di attivare una eSIM, anziché una SIM fisica, così da poter utilizzare più numeri su un solo dispositivo.

ho. Mobile: attiva anche con lo SPID

Grazie alla rete top di ho. Mobile, ora disponibile anche in 5G, la navigazione è veloce e senza intoppi. Puoi attivare servizi extra, che avranno costi a parte, come ad esempio Turbo, che a 1,29 euro al mese ti permette di navigare alla massima velocità. Incluso nel prezzo è invece il servizio VoLTE, per chiamate nitide anche mentre navighi in 4G.

Ho. Mobile offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così potrai recedere nel caso non ti trovassi bene con il servizio. Con 100 Giga, chiamate e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile ti offre una tariffa chiara e vantaggiosa, ricca di servizi extra. L’attivazione è velocissima anche tramite SPID: richiedila subito online in pochi minuti.

Pubblicato il 8 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
8 ott 2025
