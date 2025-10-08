Ho. Mobile, l'offerta che aspettavi: a 5,99€ al mese hai 100 GB e tutto illimitato

Solo 5,99 euro al mese: ho. Mobile lancia una delle offerte più allettanti del momento. La promozione include ben 100 Giga per navigare, chiamate e messaggi senza limiti. Tutto senza sorprese e con la possibilità di gestire tutto tramite un’app. La promozione è disponibile online, sia per chi attiva un nuovo numero, che per coloro che vogliono effettuare un cambio operatore.

Scopri tutti i dettagli della promo

L’offerta comprende 100 Giga di dati, chiamate senza limiti verso tutti e SMS illimitati. L’attivazione, invece, parte da 2,99 euro per chi passa da operatori come Iliad, PosteMobile, Kena, CoopVoce e Daily oppure attiva una nuova SIM; chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very, il costo di attivazione sale a 29,90 euro. La SIM è gratis e la prima ricarica è di soli 6 euro.

Puoi gestire tutto comodamente tramite l’app ho., che ti permette di controllare i consumi, ricaricare in tutta sicurezza, ricevere supporto e scoprire offerte speciali a te dedicate. È inoltre possibile scegliere di attivare una eSIM, anziché una SIM fisica, così da poter utilizzare più numeri su un solo dispositivo.

Grazie alla rete top di ho. Mobile, ora disponibile anche in 5G, la navigazione è veloce e senza intoppi. Puoi attivare servizi extra, che avranno costi a parte, come ad esempio Turbo, che a 1,29 euro al mese ti permette di navigare alla massima velocità. Incluso nel prezzo è invece il servizio VoLTE, per chiamate nitide anche mentre navighi in 4G.

Ho. Mobile offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così potrai recedere nel caso non ti trovassi bene con il servizio. Con 100 Giga, chiamate e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile ti offre una tariffa chiara e vantaggiosa, ricca di servizi extra. L’attivazione è velocissima anche tramite SPID: richiedila subito online in pochi minuti.