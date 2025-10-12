 Ho. Mobile l'offerta per chi vuole tutto risparmiando: costa meno di 10€
Telecomunicazioni
Se vuoi un sacco di giga e la massima libertà per chiamate e messaggi a un prezzo imperdibile, questa è l’offerta giusta: ho. Mobile ti propone, a 9,95 euro al mese, 150 Giga, chiamate illimitate e 200 SMS, che puoi attivare online in pochi minuti. La promozione è valida sia per chi passa a ho. mantenendo il proprio numero, sia per chi vuole attivare una nuova SIM. L’attivazione costa 2,99 euro per alcuni operatori, mentre la SIM è gratis.

ho. Mobile: attiva l’offerta con lo SPID

Ecco tutti i dettagli dell’offerta ho. Mobile

L’offerta include 100 Giga di traffico dati, minuti senza limiti verso tutti i numeri italiani e SMS illimitati, a un costo fisso di 5,99 euro al mese. L’attivazione scontata a 2,99 euro è per i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena e Daily (più altri), mentre per chi passa da TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very Mobile l’attivazione cha un costo di 29,90 euro.

Puoi gestire tutto facilmente con l’app ho, che ti permette di tenere d’occhio il consumo dei Giga, fare ricariche, scoprire nuove promozioni e avere assistenza direttamente dal tuo smartphone. È incluso anche il servizio VoLTE, per chiamare e navigare contemporaneamente senza perdita di qualità o velocità.

Scegli ho. Mobile a 9,95 euro al mese

Se vuoi ancora più flessibilità, c’è la eSIM, che ti permette di attivare il piano senza la SIM fisica e di usare più numeri sullo stesso telefono. Per quanto riguarda la rete, ho. Mobile sfrutta il 5G per offrirti un’ottima velocità. Se invece vuoi il massimo, puoi aggiungere il servizio Turbo (che ha un costo mensile).

L’offerta non ti convince? Puoi sempre contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati: hai 30 giorni per chiedere il rimborso totale, in modo facile e veloce, direttamente online. L’offerta a 9,95 euro al mese con 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS è tra le più convenienti e trasparenti sul mercato. Puoi attivarla, con ho. Mobile, online e anche utilizzando il tuo SPID per più immediatezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2025

12 ott 2025
