ho. Mobile ha una sorpresa per Natale: 1 mese in omaggio e nuova offerta da 5,95 euro

Il Natale di ho. Mobile porta in dote una sorpresa che farà felici tutti gli utenti alla ricerca di una nuova offerta mobile da meno di 6 euro al mese senza rinunciare a un quantitativo di Giga importante. L’offerta in questione è quella da 5,95 euro al mese con 100 Giga su rete Vodafone, più minuti illimitati e 200 SMS, con 1 mese in omaggio.

L’offerta di ho. Mobile è valida per gli utenti che scelgono di cambiare operatore e coloro che attivano un nuovo numero, con un costo di attivazione pari a 2,99 euro una tantum se si proviene da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Daily, Kena, Tiscali e altri MVNO. Per i clienti TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb l’attivazione costa invece 29,90 euro.

L’offerta natalizia di ho Mobile

Ricapitoliamo i dettagli dell’offerta di Natale dell’operatore ho. Mobile: a fronte di un costo mensile di 5,95 euro si hanno a disposizione 100 Giga su rete 4G Vodafone per navigare in Internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, più 200 SMS al mese. L’attuale offerta scade il 7 gennaio 2026.

Come anticipato prima, il costo di attivazione cambia a seconda del proprio operatore di provenienza: se si sceglie di passare a ho. da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, Kena, Daily e altri MVNO il costo da sostenere è 2,99 euro una tantum; al contrario, se si proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Very e Fastweb il costo sale a 29,90 euro.

La SIM è gratuita, mentre la prima ricarica è pari a 6 euro, da cui verrà scalato il costo del rinnovo pari a 5,95 euro. Di conseguenza, il costo complessivo per passare alla nuova offerta di ho. è pari a 8,99 euro (6 euro per la prima ricarica e 2,99 euro per l’attivazione, tenendo conto di quanto detto qui sopra).

Infine, confermiamo che un mese è in omaggio. Nel caso specifico, il mese in omaggio lo si usufruisce al termine del primo mese, dal momento che è richiesta una ricarica iniziale di 6 euro per coprire il costo del rinnovo di 5,95 euro.