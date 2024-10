ho. Mobile ora anche in 5G: ecco tutte le offerte disponibili

Di recente ho. Mobile ha aperto ufficialmente le porte al 5G, diventando uno degli operatori virtuali più appetibili del mercato. Questo grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo delle sue offerte, tra cui spicca quella da 9,99 euro al mese con 200 Giga in 5G più minuti ed SMS illimitati, per un costo di attivazione a partire da 2,99 euro.

Sono inoltre disponibili le offerte in 4G da 6,99 euro e 8,99 euro al mese, che mettono in campo rispettivamente 150 Giga e 200 Giga, con minuti ed SMS senza limiti per entrambe. E se si ha bisogno di più Giga, c’è l’offerta con 250 Giga anche in 5G con minuti ed SMS illimitati a 11,99 euro al mese.

Tutte le offerte ho. Mobile attivabili online sul sito (anche in 5G)

Al momento ho. Mobile offre quattro offerte, due anche in 5G:

6,99 euro al mese per 150 Giga in 4G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese

per 150 Giga in 4G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese 8,99 euro al mese per 200 Giga in 4G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese

per 200 Giga in 4G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese 9,99 euro al mese per 200 Giga in 5G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese

per 200 Giga in 5G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese 11,99 euro al mese per 250 Giga in 5G più minuti ed SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro al mese

Un’ulteriore offerta ho. è quella per la casa: prevede 300 Giga su rete 4G con velocità fino a 60 Mbps al prezzo di 13,99 euro al mese per i clienti che hanno già attiva una SIM ho., e 15,99 euro al mese per i nuovi clienti.

Tutte le offerte includono inoltre l’app ho., per monitorare in tempo reale Giga e Minuti, oltre che ricaricare la propria offerta in modo sicuro.

Tornando all’offerta da 9,99 euro con 200 Giga anche in 5G, il costo di attivazione di 2,99 euro è per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Daily, PosteMobile e altri operatori virtuali, mentre per i clienti TIM, WINDTRE, Very e Vodafone il costo di attivazione è 29,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ho. Mobile.