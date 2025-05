ho. Mobile: passa il tuo numero e ricevi un buono Amazon di 10 euro

ho. Mobile, l’operatore virtuale basato su rete Vodafone, lancia una nuova straordinaria offerta: hai la possibilità infatti di attivare un piano che include 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più, se porti il tuo numero in ho. e usi il codice #HOAMAZON10 in fase di acquisto potrai ricevere anche un buono Amazon dal valore di 10 euro. L’offerta è valida a tempo limitato.

Ricapitoliamo dunque i contenuti dell’offerta. A soli 9,99 euro al mese potrai avere:

Un piano dati da 500 giga anche in 5G con una copertura della rete che garantisce una velocità fino a 60Mbps in download/upload a oltre il 99% della popolazione italiana

Il tutto sarà gestibile da apposita app per smartphone da cui potrai attivare la SIM, controllare i consumi e il credito residuo, oltre a ricaricare e gestire la tua offerta. Hai 30 giorni per decidere se rimanere in ho. o ricevere un rimborso integrale: anche questo potrai farlo dalla tua area personale presente sull’applicazione.

Inoltre, avrai la possibilità di rinnovare la tua offerta in anticipo nel caso dovessi finire i giga: basterà sfruttare il servizio “Riparti” per riavere tutti i giga previsti dal tuo piano tariffario, con l’offerta che si rinnoverà poi il mese successivo al solito prezzo.

Infine, fino al 5 giugno se passi il tuo numero in ho. e usi il codice #HOAMAZON10 in fase di acquisto riceverai anche un buono Amazon dal valore di 10 euro. Tutte le informazioni e i link per attivare l’offerta sono disponibili sul sito ufficiale.