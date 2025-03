ho. mobile: scopri la nuova offerta a 5,99 euro al mese con 100 giga

ho. mobile ha lanciato l’offerta che aspettavi: adesso puoi avere 100 giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese con attivazione a partire da 2,99 euro a seconda del tuo operatore di provenienza. E se preferisci puoi anche abilitare l’opzione per il 5G.

ho. mobile: cosa include l’offerta?

ho. mobile ti mette a disposizione una rete veloce e affidabile che copre oltre il 99% della popolazione italiana e una navigazione 4G fino a 60Mbps. Come detto, con una piccola spesa puoi anche attivare una opzione per navigare in 5G.

Tutto avviene dall’apposita applicazione ho. mobile con cui gestire utto in pochi tap: attivazione della SIM, controllo dei consumi, ricariche e assistenza sempre a portata di mano. E se cambi idea non ci saranno problemi: con la garanzia Soddisfatti Ho. Rimborsati, hai 30 giorni per ripensarci e chiedere il rimborso senza complicazioni

E se i Giga finiscono non ci sono spese extra: la navigazione si blocca automaticamente, ma puoi ripartire subito con il servizio Riparti, rinnovando l’offerta in anticipo. In più, con VoLTE puoi telefonare e navigare contemporaneamente, con chiamate in alta definizione.

Insomma, zero vincoli, zero brutte sorprese, solo massima libertà, trasparenza e convenienza. Attiva adesso ho. mobile a soli 5,99 euro al mese.