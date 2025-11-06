 Ho. Mobile sorprende con la sua ultima tariffa: 180 GB in 5G a meno di 10€
Approfitta ora della promo ho. Mobile: a 9,95 euro hai 180 GB (in 5G), minuti illimitati e 200 SMS. La attivi online, anche con lo SPID.
Approfitta ora della promo ho. Mobile: a 9,95 euro hai 180 GB (in 5G), minuti illimitati e 200 SMS. La attivi online, anche con lo SPID.

Con la nuova offerta ho. Mobile 5G hai la massima velocità di connessione direttamente nelle tue mani. La promozione include 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,95 euro al mese. L’attivazione, invece, parte da 2,99 euro per chi proviene da operatori virtuali come PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Daily e Kena, mentre per gli altri è prevista una quota di 29,90 euro.

Attiva ora la tua promo ho. Mobile

Prestazioni al top: il meglio della rete 5G

Con la nuova rete 5G di ho. Mobile, puoi navigare fino a 2 Gbps: una velocità più che sufficiente per streaming, gaming e videochiamate di alta qualità. Grazie alla tecnologia VoLTE inclusa, le chiamate avvengono in alta definizione. Tutto questo senza costi aggiuntivi: puoi comunque monitorare ogni dettaglio direttamente dall’app ufficiale.

L’app ho. Mobile è il cuore dell’offerta: semplice, intuitiva e pensata per offrirti massimo controllo. Da qui puoi verificare Giga e minuti, ricaricare in sicurezza, gestire più numeri contemporaneamente e ricevere assistenza immediata grazie al nuovo servizio via WhatsApp.

Non perdere l’offerta ho. Mobile

Segnaliamo poi la possibilità di attivare la SIM direttamente online in pochi minuti grazie al riconoscimento tramite SPID. In più, è disponibile una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni che ti permette di provare il servizio senza rischi.

Non perdere l’occasione di cambiare operatore: con soli 9,95 euro al mese avrai 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS grazie alla nuova tariffa ho. Mobile.

Pubblicato il 6 nov 2025

6 nov 2025
