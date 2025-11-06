Ho. Mobile sorprende con la sua ultima tariffa: 180 GB in 5G a meno di 10€

Con la nuova offerta ho. Mobile 5G hai la massima velocità di connessione direttamente nelle tue mani. La promozione include 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,95 euro al mese. L’attivazione, invece, parte da 2,99 euro per chi proviene da operatori virtuali come PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Daily e Kena, mentre per gli altri è prevista una quota di 29,90 euro.

Prestazioni al top: il meglio della rete 5G

Con la nuova rete 5G di ho. Mobile, puoi navigare fino a 2 Gbps: una velocità più che sufficiente per streaming, gaming e videochiamate di alta qualità. Grazie alla tecnologia VoLTE inclusa, le chiamate avvengono in alta definizione. Tutto questo senza costi aggiuntivi: puoi comunque monitorare ogni dettaglio direttamente dall’app ufficiale.

L’app ho. Mobile è il cuore dell’offerta: semplice, intuitiva e pensata per offrirti massimo controllo. Da qui puoi verificare Giga e minuti, ricaricare in sicurezza, gestire più numeri contemporaneamente e ricevere assistenza immediata grazie al nuovo servizio via WhatsApp.

Segnaliamo poi la possibilità di attivare la SIM direttamente online in pochi minuti grazie al riconoscimento tramite SPID. In più, è disponibile una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni che ti permette di provare il servizio senza rischi.

Non perdere l’occasione di cambiare operatore: con soli 9,95 euro al mese avrai 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS grazie alla nuova tariffa ho. Mobile.