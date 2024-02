HODL su Ripple? Le whale guardano a Celestia (TIA) e NuggetRush (NUGX)

La saga di Ripple (XRP) continua, persistendo nel suo percorso ribassista. Tra i migliori altcoin, è stato il più deludente. Molti si chiedono se valga la pena fare HODL su XRP. Considerata la pausa apparentemente lontana, gli effetti sul mercato degli ETF su Bitcoin hanno fatto poco per spingere il suo prezzo al rialzo.

Nel frattempo, le whale hanno spostato la loro attenzione su Celestia (TIA) e NuggetRush (NUGX), acclamate come le più promettenti criptovalute. Considerando il loro sbalorditivo potenziale di rialzo, queste sono le migliori criptovalute da acquistare ora.

NuggetRush (NUGX): preferita dalle whale

NuggetRush (NUGX) è al centro dell’attuale fermento sul mercato, suscitando entusiasmo e catturando l’interesse degli investitori. Attualmente è in fase di ICO e sta registrando una massiccia partecipazione alla prevendita. Il suo concetto innovativo di mix di meme e utilità la distingue dalle altre meme coin su ETH.

Nel quinto round della sua ICO, un token costa solo 0,018 $ ed è stata acclamata come una delle migliori meme coin in cui investire. Secondo gli analisti, dopo il suo lancio vedrà un rialzo di 50x. Vanta caratteristiche da meme come un approccio incentrato sulla community e un’intensa volatilità. Nonostante ciò, sarà molto più di un semplice meme, grazie alle sue applicazioni reali.

Si trova all’intersezione tra play-to-earn (P2E), GameFi e meme. Il gioco P2E coinvolgerà i giocatori in emozionanti missioni e nella raccolta di preziosi asset. È interessante notare che questi asset possono essere scambiati con denaro reale o oro sul mercato.

Ma soprattutto, come gioco d’impatto, sarà divertente e significativo. Infatti, una parte degli acquisti e delle ricompense del gioco sarà dedicata a cause meritevoli in tutto il mondo. Ad esempio, il gioco si propone di contribuire al miglioramento dei minatori artigianali nei paesi sottosviluppati. Il gioco è pronto per un’adozione massiccia e puoi diventare un early adopter cliccando il link sotto.

Ripple (XRP): la causa della SEC in corso influisce sulla crescita

Se dovessi elencare le migliori criptovalute sul mercato, non potresti non citare Ripple (XRP). Nonostante ciò, per alcuni il suo fascino finisce qui. La sua parziale vittoria contro la SEC nel 2023 non è stata sufficiente a tracciare una traiettoria ascendente duratura. Al contrario, ha registrato un costante declino.

I suoi problemi al ribasso possono essere attribuiti alla causa in corso contro la SEC, che probabilmente si concluderà quest’anno. Considerato il suo futuro in bilico e considerando che la causa può andare in un modo o nell’altro, potresti chiederti se valga la pena fare HODL su XRP.

Secondo gli indicatori, Ripple ha grandi possibilità di ottenere una vittoria completa contro la SEC. La vittoria parziale dello scorso anno ne è la prova. Quindi, al suo prezzo attuale, incredibilmente basso, XRP è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Celestia (TIA): un nuovo operatore con un potenziale sorprendente

Celestia (TIA) sta rapidamente diventando uno dei preferiti dagli investitori. Essendo un nuovo operatore, il suo lancio nell’ultimo trimestre del 2023 è stato seguito da una crescita esplosiva. L’enorme potenziale di rialzo di Celestia spiega perché gli investitori stanno raddoppiando le loro posizioni, comprese le whale.

È stato uno dei momenti più importanti dell’anno precedente, e si prevede che questo nuovo anno lo supererà. Oltre ai potenziali enormi guadagni derivanti dalla detenzione, l’airdrop farming tramite staking di TIA ha ulteriormente alimentato la domanda di token.

Inoltre, i suoi solidi fondamentali contribuiscono ulteriormente al suo fascino. Essendo una delle storie più promettenti, ti suggeriamo di accumulare Celestia, in quanto si posiziona tra le migliori criptovalute in cui investire.

Conclusione

L’attuale prestazione deludente di Ripple non è sufficiente per escluderla. La sua potenziale vittoria contro la SEC la porterà su una strada rialzista, rendendola una buona criptovaluta da acquistare ora. Nel frattempo, Celestia e NuggetRush sono due promesse da non trascurare in questo momento. In attesa di una crescita esplosiva, puoi partecipare alla prevendita di NuggetRush tramite il link sotto.

