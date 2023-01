HomePod: al nuovo modello non manca molto

Nelle score ore, Mark Gurman ha diffuso alcune nuove informazioni in merito ad HomePod. Lo smart speaker di casa Apple è stato lanciato sul mercato nel 2021 in variante mini, ma ancor prima era fruibile in una versione “originale” più grande, la cui produzione è stata però interrotta. Ebbene, il giornalista ritiene che proprio questa variante più grande potrebbe fare nuovamente capolino a breve, in veste rinnovata.

HomePod: nuovo modello in arrivo a breve

Andando più nello specifico, a inizio mese, Mark Gurman aveva fatto diverse previsioni per l’anno in corso in merito ai prodotti che Apple avrebbe lanciato, ma che non vi sarebbero state novità di particolare rilievo. Qualche ora fa, però, il giornalista ha rivisto la sua dichiarazione, pubblicando un tweet mediante cui ha affermato che non manca molto al lancio di un nuovo HomePod.

The next HomePod should also be coming fairly soon https://t.co/WsByewy7hm — Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023

Purtroppo attualmente non risultano disponibili maggiori dettagli, per cui non vi sono particolari indicazioni ad eccezione del fatto che il nuovo modello dello smart speaker della “mela morsicata” potrebbe arrivare a stretto giro.

Da tenere presente che la medesima tesi viene accreditata pure dal noto analista Ming-Chi-Kuo che qualche giorno fa ha informato che molto probabilmente a stretto giro Apple presenterà un HomePod di nuova generazione.

Ad ogni modo, chi non intende attendere per il lancio di HomePod di Apple e cerca delle soluzioni simili e analogamente performanti, può valutare di rivolgersi alla concorrenza, acquistando un altro smart speaker, come nel caso degli ottimi Echo che molto spesso vengono pure proposti a prezzo fortemente scontato su Amazon.

