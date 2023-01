Apple: scarse novità nel 2023 per AirPods, Watch, iPad e TV

Il 2023 da poco iniziato dovrebbe essere un anno particolarmente importante per Apple, con il debutto del tanto atteso e chiacchierato visore, ma con ogni probabilità non risulterà particolarmente interessante per altre categorie prodotti, più precisamente per AirPods, Apple Watch, iPad e Apple TV, almeno non stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni.

Apple: non sono previsti aggiornamenti significativi per AirPods, Watch, iPad e TV

In base a quanto riferito nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg mediante la sua consueta newsletter Power On, infatti, nel 2023 non sono previsti aggiornamenti significativi per i prodotti indicati poc’anzi, l’azienda di Cupertino andrà infatti a concentrarsi principalmente su altro.

Andando più in dettaglio, per quel che concerne gli AirPods, Gurman asserisce di non aspettarsi alcun aggiornamento degno di nota, il che potrebbe escludere la possibilità che faccia il suo debutto una versione aggiornata degli AirPods Max, ovvero il prodotto più obsoleto della gamma.

Relativamente ad Apple Watch, Gurman ritiene di non aspettarsi importanti cambiamenti hardware per quest’anno, eccezion fatta per alcuni piccoli miglioramenti in termini di prestazioni. A settembre scorso è stato annunciato l’inedito Apple Watch Ultra, per cui sono previsti aggiornamenti minori.

In merito ad iPad, secondo Gurman sono previste solo piccole modifiche per il modello entry level, il mini e l’Air. L’aggiornamento principale più vicino si terrà invece nella prima metà del 2024, con il lancio di un iPad Pro con schermo OLED da 11 pollici e da 13 pollici.

Per quanto riguarda Apple TV, pare che per il 2023 l’azienda capitanata da Tim Cook non abbia il programma il lancio di un nuovo modello.

