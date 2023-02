HomePod: Apple spiega perché ha lanciato il nuovo modello

Da oggi, 3 febbraio 2023, è in vendita anche in Italia HomePod 2. Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, la produzione del primo modello è stata sospesa a marzo 2021, presumibilmente a causa dello scarso successo. A distanza di tempo e in occasione dell’arrivo della nuova versione, però, Apple ha voluto spiegare perché ha lanciato la seconda generazione e soprattutto perché è quasi identica alla precedente.

HomePod: ecco perché è stata lanciata la seconda versione

In un’intervista rilasciata a Men’s Journal, Alice Chan, Product Marketing di Apple, ha affermato che a partire dal lancio del primo modello di HomePod l’azienda ha rivelato un altissimo interesse per l’acustica prodotta da un altoparlante che fosse più grande e più ricco di tecnologia.

Matthew Costello, vicepresidente di Apple, Ingegneria e operazioni hardware, ha invece rilasciato delle dichiarazioni a TechCrunch affermando che a prima vista il nuovo HomePod sembra identico all’originale, sebbene più corto di mezzo centimetro e con uno schermo LED touch da bordo a bordo sulla parte superiore, questo perché Apple ama davvero questo form factor e si è impegnata per realizzare un sistema meraviglioso all’interno della medesima struttura.

Una delle scelte “strane” compiute da Apple relativamente al nuovo HomePod è che viene fornito con connettività Wi-Fi 4, mentre la maggior parte dei prodotti Apple nel 2023 supporta il Wi-Fi 6. Le ragioni sono da ricercare, sempre stando a quando affermato da Costello, nel fatto che il precedente standard di connettività consente di indirizzare meglio le richieste al sistema e in special modo a Siri, assicurando maggiore reattività e garantendo un’esperienza coerente per l’ascolto della musica, per il controllo della smart home e molto altro ancora.

Invece, in merito alla possibilità di abbinare in coppia stereo il nuovo HomePod con il vecchio, Costello ha fatto sapere che si tratta di una scelta dettata dalla necessità di garantire caratteristiche audio che possano corrispondere, per un’esperienza ottimale ed equilibrata.

