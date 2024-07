HomePod mini: Apple lancia la variante mezzanotte

Apple ha annunciato da poche ore di aver ampliato la gamma HomePod mini, introducendo la nuova colorazione Mezzanotte, che va a rimpiazzare la variante in Grigio siderale.

HomePod mini: arriva la nuova colorazione Mezzanotte

Anche il nuovo HomePod mini Mezzanotte è realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, confermando l’impegno del colosso di Cupertino per la sostenibilità. Al pari delle altre varianti di colore della gamma, il dispositivo presenta un’altezza di 8,43 cm, combinando un suono potente con un design ormai divenuto iconico. La superficie touch retroilluminata che si estende fino ai bordi superiori offre un aspetto moderno e minimal.

Lo smart speaker può essere usato anche in coppia per ottenere un effetto stereo o assieme ad Apple TV 4K per ricreare l’home theater. Gli utenti hanno a disposizione un catalogo costituito da oltre 100 milioni di brani con Apple Music. Mediante Siri è altresì possibile gestire la smart home e gestire le attività quotidiane.

Ricordiamo che oltre alla nuova colorazione Mezzanotte, HomePod mini è disponibile in giallo, arancione, blu e bianco. Si tratta di una gamma di colori abbastanza variegata che permette agli utenti di scegliere la variante che meglio si adatta al proprio stile e ambiente domestico.

Il nuovo HomePod mini Mezzanotte sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 17 luglio al prezzo di 109 euro, che resta praticamente invariato rispetto a quanto già proposto. Gli utenti possono acquistarlo tramite il sito Internet ufficiale di Apple, recandosi fisicamente presso uno degli Apple Store sparsi nel mondo e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.