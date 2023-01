HomePod mini: Apple non lancerà un nuovo modello

Nei giorni addietro, Apple ha lanciato un nuovo modello di HomePod “grande”, dispositivo di cui si vociferava già da qualche tempo e che va a rimpiazzare il precedessore presentato nel 2018 e poi dismesso. Contemporaneamente prosegue la commercializzazione di HomePod mini, che però pare non sia destinato a percorrere il medesimo iter del “fratello maggiore”.

HomePod mini: non è in sviluppo un nuovo modello

Più precisamente, stando a quanto recentemente vociferato, Apple non ha in programma lo sviluppo di un nuovo modello di HomePod mini, almeno non nel breve termine. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, con l’ultimo numero della sua consueta newsletter “Power On”.

A detta del celebre giornalista, Apple non sta lavorando attivamente sul successore di HomePod mini, in quanto non vi sarebbe alcun motivo per aggiornare la versione in essere, visto e considerato che anche il nuovo HomePod non include nuove feature importanti che non sono già presenti nella variante più piccola.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Mark Gurman al riguardo.

Non credo che Apple stia lavorando attivamente su un nuovo HomePod mini. L’ultimo HomePod non include nuove funzioni importanti che non sono già nel modello mini, quindi Apple non ha alcun motivo per aggiornare quella versione. Certo, sarebbe bello avere più colori, un prezzo più abbordabile e audio e microfoni migliori, ma Apple intende di solito apportare reali miglioramenti nella tecnologia, ad esempio di Siri e nell’integrazione delle app, per rilasciare un nuovo prodotto aggiornato.

Da tenere presente che lo scorso anno Mark Gurman aveva annunciato che il gruppo di Cupertino stava valutano la possibilità di rilasciare uno smart speaker mini di nuova generazione con novità minori, ma a quanto pare questi piani sono stati abbandonati in favore di un maggior supporto del modello già in commercio.

