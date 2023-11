HoMobile 100GB: PROMO a 5,99 euro, NO vincoli

HoMobile ti mette sul piatto ben 100GB di internet ogni mese a meno di 6 euro al mese se cambi operatore e decidi di affidarti al virtuale di proprietà Vodafone.

Quest’offerta disponibile solo per chi richiede la portabilità da specifici MVNO è disponibile ONLINE con spedizione SIM e attivazione GRATIS. Scopriamo assieme cosa comprende l’offerta low-cost di HoMobile senza vincoli contrattuali.

HoMobile 100GB: ecco i dettagli

L’offerta in questione offre ben 100 Giga di internet in LTE su rete Vodafone con velocità massima raggiungibile pari a 30 Mbps in upload e download, minuti illimitati e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e messaggi senza limiti e compresi verso qualsiasi operatore mobile italiano. Tutto questo a soli 5,99 euro ogni mese.

Inoltre, la promozione prevede anche 5,5 Giga di internet in roaming, il servizio ho. Riparti che permette di ripartire col bundle dati in anticipo, la navigazione in hotspot gratis e molto altro.

L’esclusiva offerta telefonica attivabile ONLINE a soli 5,99 euro mensili è richiedibile solo provenendo da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies ed 2appy Afinna One.

Inoltre, con questa tariffa sono inclusi il servizio di reperibilità SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata ed il trasferimento di chiamata. Con l’app è possibile anche personalizzare il proprio numero.

Costi ed altro

La tariffa mobile low-cost di quest’oggi è attivabile tramite sito internet Ho Mobile in pochi semplici passaggi.

