HoMobile PROMO: 180 GIGA a partire da 6,99 euro

Oggi vediamo due PROMO di HoMobile, second brand di Vodafone, con una spesa massima mensile pari a meno di 7 euro fino a 180GB di traffico internet in LTE. Queste due tariffe che vedremo tra poco sono disponibili ONLINE fino al 30 Aprile 2023.

HoMobile PROMO: ecco le due tariffe del momento

Le tariffe di cui parleremo oggi partono da una spesa mensile di 6,99 euro al mese fino ad arrivare al massimo ad un euro in più.

Ho 6,99 : la promozione di partenza offre ben 130 Giga di traffico internet in 4G su rete Vodafone fino a 30 Mbps sia in download che in upload , minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso tutti i gestori. Tutto questo per meno di 7 euro mensili .

: la promozione di partenza offre ben di traffico internet in su rete fino a sia in che in , minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso tutti i gestori. Tutto questo per . Ho 7,99: la seconda offerta prevede 180GB di dati sempre in LTE con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download ed upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile e SMS sempre senza limiti. Il tutto per soli 7,99 euro al mese.

Queste promozioni low-cost sono richiedibili solo se si richiede il passaggio da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Costi ed altro

Non sono previsti costi iniziali per l’attivazione delle promozioni oppure per la spedizione a casa della SIM card. L’unica spesa iniziale è quella relativa al canone della propria promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.