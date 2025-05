Honor 400 e Honor 400 Pro arrivano in Italia

Dopo Honor 400 Lite arrivano in Italia anche gli altri due membri della famiglia. Honor 400 e Honor 400 Pro hanno ovviamente specifiche superiori, ma il prezzo è comunque alla portata di molti utenti. Possono essere acquistati sul sito del produttore, presso i rivenditori autorizzati e su Amazon. La recensione completa di Honor 400 è disponibile in questa pagina.

Honor 400 e Honor 400 Pro: specifiche e prezzo

I due smartphone hanno un design molto simile. Le uniche differenze visibili all’esterno riguardano le fotocamere. Honor 400 ha due fotocamere posteriori da 200 e 12 megapixel (principale e ultra grandangolare con macro), mentre quella frontale ha un sensore di 50 megapixel. Honor 400 Pro ha una terza fotocamera posteriore da 50 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 3x) e un sensore di profondità frontale.

Honor 400 ha uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione di 2736×1264 pixel e refresh rate di 120 Hz. Integra il processore Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, sensore ad infrarossi, lettore di impronte digitali, batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica rapida da 66 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15.

Honor 400 Pro ha invece uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2800×1280 pixel e refresh rate di 120 Hz. Integra il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, sensore ad infrarossi, lettore di impronte digitali, batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15.

I prezzi di Honor 400 sono 449,90 euro (256 GB) e 499,90 euro (512 GB). Honor 400 Pro costa invece 799,90 euro. Per entrambi ci sono in bundle Honor Choice Earbuds Clip e Honor SuperCharge Power Adapter. Fino al 31 maggio si può sfruttare uno sconto di 150 euro per il modello Pro. Il prezzo su Amazon (senza bundle) del modello Pro è 699,90 euro.