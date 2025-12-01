 HONOR 400 Smart al minimo storico per il Black Friday
Fotocamera AI da 108 megapixel e batteria ultra-capiente per HONOR 400 Smart: lo smartphone è protagonista del Black Friday su Amazon.
Addio ansia da batteria con HONOR 400 Smart, grazie al suo modulo da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone è al suo prezzo minimo storico su Amazon in questa giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday. Approfitta dello sconto: puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Desert Gold e Velvet Black.

Black Friday: HONOR 400 Smart in forte sconto

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, almeno alle più importanti: ampio display da 6,77 pollici in alta risoluzione, chipset Qualcomm Snapdragon 685 con CPU octa core e GPU Adreno A610, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e AI, selfie camera frontale, connettività 4G-LTE, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Scopri di più nella scheda del telefono.

Al suo prezzo minimo storico di 149,90 euro, HONOR 400 Smart è un’ottima scelta se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo, versatile e funzionale. L’integrazione dell’intelligenza artificiale è un valore aggiunto. Approfitta dello sconto di oggi e mettilo nel carrello prima del sold out. Nella confezione sono inclusi il caricabatteria, il cavo USB-C, la guida rapida, la punta per rimuovere lo slot SIM, una pellicola protettiva per lo schermo e la custodia in TPU.

Oggi, con l’appuntamento del Cyber Monday, si conclude la lunga settimana di sconti per il Black Friday su Amazon. Le offerte termineranno a mezzanotte: le più rilevanti sono visibili nella vetrina dedicata, in continuo aggiornamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

