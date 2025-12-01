HONOR 400 Smart al minimo storico per il Black Friday

Addio ansia da batteria con HONOR 400 Smart, grazie al suo modulo da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Lo smartphone è al suo prezzo minimo storico su Amazon in questa giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday. Approfitta dello sconto: puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Desert Gold e Velvet Black.

Black Friday: HONOR 400 Smart in forte sconto

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, almeno alle più importanti: ampio display da 6,77 pollici in alta risoluzione, chipset Qualcomm Snapdragon 685 con CPU octa core e GPU Adreno A610, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e AI, selfie camera frontale, connettività 4G-LTE, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Scopri di più nella scheda del telefono.

Al suo prezzo minimo storico di 149,90 euro, HONOR 400 Smart è un’ottima scelta se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo, versatile e funzionale. L’integrazione dell’intelligenza artificiale è un valore aggiunto. Approfitta dello sconto di oggi e mettilo nel carrello prima del sold out. Nella confezione sono inclusi il caricabatteria, il cavo USB-C, la guida rapida, la punta per rimuovere lo slot SIM, una pellicola protettiva per lo schermo e la custodia in TPU.

Oggi, con l’appuntamento del Cyber Monday, si conclude la lunga settimana di sconti per il Black Friday su Amazon. Le offerte termineranno a mezzanotte: le più rilevanti sono visibili nella vetrina dedicata, in continuo aggiornamento.