Honor 50 5G è lo smartphone da ACQUISTARE (-80€)

La ricerca di un nuovo smartphone termina qui visto e considerato che in promozione su Amazon puoi far diventare tuo un perfetto Honor 50 5G a soli €449,90. Il ribasso del 15%, infatti, ti permette di risparmiare all'istante €80 e di portarti a casa un dispositivo di medio alta fascia che potrai amare fino alla sfinimento.

Non solo puoi pagare in un'unica soluzione ma se ne hai bisogno, hai a disposizione anche il pagamento con rate a tasso zero offerto da Cofidis che puoi scegliere tranquillamente al momento del check-out. Cosa aspetti allora? Le spedizioni sono fino anche gratuite grazie all'abbonamento Prime.

Honor 50 5G: lo smartphone che non pensavi di volere

In colorazione Smeraldo non può che ammalia arti dal punto di vista estetico con questa sua scocca riflettente e con effetto metallizzato che ruba l'attenzione fin dal primo sguardo. Honor 50, infatti, è uno smartphone che non teme la concorrenza anche grazie la sua scheda tecnica elevata e performante.

In modo particolare, questo dispositivo punta tutto sulla user experience visto e considerato che ti mette a disposizione un display da 6,57 pollici che non solo a un refresh a 120 hz ma è dotato altresì di tecnologia OLED. Ciò si traduce in un'esperienza visiva di prima categoria che ti fa godere qualunque tipo di contenuto senza mezzi termini.

Aspetta un po', però, perché i suoi pregi non sono terminati. A partire dal processore Qualcomm Snapdragon, passando ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria e puntando a una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida, il divertimento non può che estendersi.

Ovviamente non manca all'appello un perfetto sistema fotografico con tanto di sensori principale da 108 megapixel che praticamente ti farà diventare un professionista delle lenti e ti consentirà di scattare foto e registrare video come se fossi un vero e proprio regista.

Proprio per queste motivazioni Io se fossi in te non mi farei mai scappare questo Honor 50 5G in promozione su Amazon che acquisti con soli €449,90.