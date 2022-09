Honor 70, MagicBook 14 e Pad 8: la nuova line-up debutta a IFA 2022

IFA 2022 di Berlino è il teatro per la presentazione della nuova line-up di prodotti Honor. Honor 70, Honor MagicBook 14 e Honor Pad 8, il primo tablet della compagnia che sarà disponibile fuori dalla Cina. Il debutto di tutti e tre i dispositivi è previsto in Europa nelle prossime settimane.

L’incontro è stato anche l’occasione per svelare MagicOS 7.0, un sistema operativo per la collaborazione intelligente basato su Android, PC e sistemi operativi IoT pensato per facilitare la collaborazione tra smartphone, tablet, PC e altri prodotti IoT.

Honor 70: il nuovo smartphone di fascia alta per gli appassionati di vlogging

Honor 70 è un elegante dispositivo flagship progettato per permettere agli utenti di produrre facilmente vlog capaci di mettere in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Sfruttando il Dual Video Streaming, Honor 70 è capace di registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo.

La scheda tecnica dello smartphone permette di fare tutto questo in alta qualità, grazie alla potente doppia fotocamera principale che include un obiettivo Super Sensing da 54 megapixel con ampio sensore IMX800 da 1/1,49″ e un sensore ultrawide e macro da 50 megapixel. Alimentato da Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G e con interfaccia Honor Magic UI 6.1 basata su Android 12, è un dispositivo che garantisce alte prestazioni.

Sarà possibile acquistare Honor 70 a partire dal 9 settembre nelle seguenti configurazioni:

Lo smartphone sarà acquistabile anche su Amazon nelle colorazioni verde e nero.

Honor MagicBook 14: l’evoluzione di un amato laptop

Torna il MagicBook 14 in una nuova versione che presenta miglioramenti importanti nella durata della batteria e una migliore efficienza energetica rispetto al suo predecessore. Alimentato da un processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione, è configurabile con una GPU dedicata GeForce RTX 2050. Il laptop garantisce un’autonomia fino a 17 ore in standby.

Honor Pad 8: il primo tablet del produttore ad arrivare in Europa

Con Honor Pad 8 la compagnia presenta un dispositivo intelligente pensato per soddisfare le esigenze di produttività e intrattenimento di studenti e giovani professionisti. Il dispositivo si caratterizza per un display FullView da 12 pollici 2K con un rapporto schermo/corpo dell’87% e supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, 1 miliardo di colori e 8 altoparlanti integrati per un’esperienza multimediale senza pari.

La batteria ad alta capacità da 7250mAh garantisce un’autonomia elevata capace di sostenere un uso intensivo per tutta la giornata. Il tablet sarà presto disponibile in alcuni mercati europei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.