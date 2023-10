HONOR 90 5G, uno smartphone che azzera i confini (-150€)

Se vuoi tenere tra le mani uno smartphone che non conosca limiti, Honor 90 5G è uno dei migliori acquisti che potresti fare. Con tutto al posto giusto e caratteristiche che fanno subito gola, questo prodotto non ha un prezzo elevato ma fa la sua grande figura.

Completo di tutto non ti fa mancare niente, inclusi i servizi Google. Visto che ci siamo, ti dico che è in offerta su eBay così completi il quadro con un solo colpo d’occhio. Grazie allo sconto in corso, risparmi quasi 150€ e lo puoi far diventare tuo ad appena 353€. Ne vale totalmente la pena, collegati in pagina.

Per tua informazione, le spedizioni sono rapide e gratuite quindi nulla di meglio!

Honor 90 5G: lo smartphone dal prezzo ridotto ma dalle prestazioni da urlo

È particolare in tutto e per tutto. Honor 90 5G è uno smartphone che sa il fatto suo e una volta che lo tieni tra le mani, ti accorgi che non ha nulla in meno a prodotti molto più costosi. Oltre ad essere un ottimo dispositivo, ha delle caratteristiche di ultima generazione al suo interno per essere al passo con i tempi.

Naturalmente, come suggerisce il nome, c’è il 5G per navigare a velocità elevate. Non mancano all’appello neanche uno slot per la doppia SIM, una memoria da 256GB che non ti fa scendere a compromessi e tanta ma tanta tecnologia.

A partire dal display rimani ammaliato: schermo AMOLED ampio e curvo per azzerare i confini e rendere la visione più maestosa che mai. La risoluzione è avanzata quindi streaming, applicazioni, lettura e gaming sono all’ordine del giorno e anche di alto livello.

Se questo non basta hai anche un apparato fotografico da professionista: obiettivo principale da 200MP per diventare una stella di Hollywood. E la batteria? Ti porta fino al giorno dopo.

Sono ancora tante le caratteristiche di Honor 90 5G ma te le lascio scoprire da solo. Intanto ti ricordo che lo puoi acquistare su eBay in gran sconto ad appena 353€. Collegati al volo.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.