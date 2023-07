Honor 90 e Honor 90 Lite disponibili in Italia

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Europa dei nuovo Honor 90 e Honor 90 Lite. I due smartphone appartengono alla fascia media, ma offrono caratteristiche di alto livello, come il design ricercato e il comparto fotografico. Entrambi sono basati integrano i servizi Google e un modem 5G, a differenza dei dispositivi dell’ex casa madre Huawei.

Honor 90 e Honor 90 Lite: specifiche e prezzo

Honor 90 ha bordi arrotondati che facilitano la presa. La cover posteriore in vetro ha un design differente in base al colore: motivo a punta di diamante per Diamond Silver, texture smerigliata per Emerald Green e texture ceramica ludica per Midnight Black. Per il modulo fotografico posteriore è stato scelto il design Moon Phase Ring.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici ha una risoluzione di 2664×1200 pixel e un refresh rate fino a 120 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 7 Gen 1, 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 200, 12 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare/macro e profondità), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66 Watt.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MagicOS 7.1. I prezzi di Honor 90 sono 549,90 euro (8+256GB) e 599,90 euro (12+256GB). Fino al 31 luglio è possibile sfruttare un doppio sconto per un totale di 150 euro, quindi i prezzi diventano 399,90 e 449,90 euro, rispettivamente.

Honor 90 Lite ha ovviamente specifiche inferiori, ma piuttosto interessanti: schermo da 6,7 pollici (2388×1080 pixel), processore MediaTek Dimensity 6020, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 100, 5 e 2 megapixel (standard, grandangolare/profondità e macro), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 4.500 mAh.

Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black. Il prezzo è 299,90 euro. Fino al 31 luglio è possibile sfruttare uno sconto di 50 euro, quindi il prezzo diventa 249,90 euro.