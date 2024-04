Honor 90 Lite: 8GB RAM e 256GB ROM a soli 158€ su eBay

Vuoi cambiare smartphone, ma non sai quale scegliere? Hai ragione, il mercato è davvero pieno di telefoni e, se non hai molta esperienza, potresti acquistare un prodotto che non è in grado di darti soddisfazioni. Ecco perché ti consigliamo un Honor 90 Lite, oggi a soli 158,50 euro, invece di 279,90 euro.

Risparmi 121,40 euro solo se inserisci il Coupon PSPRAPR24 prima del check out una volta messo in carrello. Grazie a questo telefono hai 8GB di RAM e 256GB di ROM perfetti per prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione. Acquistandolo ora hai anche la consegna gratuita inclusa.

Honor 90 Lite: un ottimo smartphone

Quindi se vuoi risparmiare perché il tuo budget è basso, ma non puoi rinunciare a buone prestazioni l’ottimo Honor 90 Lite è lo smartphone che fa per te. Nessun dubbio sul display da 6,7 pollici, ampio e dalle cornici quasi assenti per una visione altamente immersiva e coinvolgente.

Gli 8GB di RAM lavorano in collaborazione perfetta con l’ottimo processore in grado di mantenere velocità e potenza per sfruttare al meglio app e giochi. L’ampio spazio di archiviazione da 256GB offre la soluzione perfetta per installazioni e contenuti multimediali.

Acquistalo adesso a soli 158,50 euro, invece di 279,90 euro. Ti ricordiamo che per ottenere questo sconto devi sfruttare il Coupon PSPRAPR24. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 52,83 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.