Honor Band 5 a metà prezzo, scopri come: se non ora, quando?

Sottile, raffinato, leggero e multiuso. E aggiungo: disponibile, oggi, a metà prezzo. Prima di partire per le vacanze, togliersi uno sfizio è il minimo che si possa fare: dopo mesi di lockdown e distanziamenti un activity tracker come questo Honor Band 5 sarà la misura della tua evasione ovunque ti possa accompagnare. -54% è invece la misura della tua capacità di cogliere l'attimo, approfittando dell'offerta comparsa su Amazon e che porta il prezzo da 69,99 a 32,21 euro.

Honor Band 5

Le sole immagini già dicono molto di cosa l'Honor Band 5 sia in grado di offrire in un design tanto essenziale ed in un display tanto brillante e dettagliato:

Mettitelo subito al polso con un click: il display a colori da 0,95 pollici è lo smartband ideale sia come semplice orologio, sia come activity tracker per nuoto, corsa, trekking e quant'altro. Il cardiofrequenzimetro è incorporato nella parte interna della scocca, a contatto diretto con la pelle per una misurazione continuativa, mentre l'intero corpo è impermeabile e quindi pienamente resistente a pioggia, sudore, nuotate e umidità.

Anche al termine dell'allenamento, non toglierlo: ti accompagna sia nel riposo che verso il sonno, misurandone la qualità e proponendo fino a 200 consigli mirati per migliorarne efficacia e consistenza. Anche il riposo, del resto, è parte integrante della cura del tuo corpo e attore protagonista del tuo tempo libero.

Blu o nero, entrambi per soli 32,21 euro. Lo sconto del 54% più che dimezza il prezzo, ma l'offerta durerà presumibilmente soltanto alcune ore. Insomma, se pensi da tempo ad un piccolo activity tracking che possa accompagnarti in vacanza e nei prossimi mesi, questa è davvero la regina delle occasioni: se non ora, quando?