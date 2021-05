Honor Band 6: costa poco ma è FAVOLOSO (coupon)

Honor Band 6 è in promozione su Amazon a soli 39,90€. Il ribasso di 10,00€ è reso possibile da un coupon esclusivo che rende l'acquisto invitante.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch semplice, ma completo: Honor Band 6

Honor Band 6 è un assistente da polso semplice e lineare. Il suo design è curato nei minimi dettagli e ciò lo rende un prodotto degno di nota. In colorazione nera sta bene sia se indossato su polsi maschili che femminili diventando così un accessorio Unisex.

È dotato di un display AMOLED da 1,47 pollici. Grazie all'intensità dei colori consente una lettura delle notifiche e delle informazioni facile e perfetta in ogni situazione. Inoltre si differenzia dalla massa grazie alla sua forma rettangolare e non quadrata.

Al suo interno sono presenti diversi sensori. Per quel che riguarda il benessere non mancano il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress.

Il lato fitness, invece, è arricchito da 10 modalità di allenamento che spaziano dalla corsa e arrivano fino al nuoto in piscina. L'orologio è infatti waterproof e può essere utilizzato a contatto con l'acqua.

Sono poi presenti i classici rilevatori dei passi percorsi e delle calorie bruciate.

La batteria è un'altra caratteristica degna di nota visto che concede un0autonomia di oltre due settimana. La ricarica avviene in modalità rapida per poterlo sempre indossare.

Honor Band 6 è acquistabile su Amazon a soli 39,99€ nella colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei sottoscritto Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

Attiva il coupon di 10,00€ per ottenere lo sconto, la promozione è valida fino al 31 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.