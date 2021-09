HONOR Band 6 al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Alla ricerca di un dispositivo indossabile che sappia monitorare i parametri biometrici e accompagnare nell'attività fisica? La scelta consigliata di oggi è senza dubbio HONOR Band 6, protagonista in queste ore di una ghiotta offerta lampo su Amazon che interessa tutte le sue colorazioni.

Offerta lampo HONOR Band 6: approfittane adesso

Offre un display AMOLED da 1,47 pollici a colori per consultare ogni informazione, notifica e schermata anche sotto la luce diretta del sole. È in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue, di eseguire il controllo la frequenza cardiaca segnalando eventuali anomalie, di analizza la qualità del sonno grazie all'algoritmo TruSleep e supporta ben dieci modalità di allenamento. Tutto questo alimentato da una batteria che dura fino a due settimane con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Di seguito le versioni di HONOR Band 6 protagoniste dell'offerta lampo su Amazon: gli interessati non perdano tempo, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.