HONOR Band 7: tempo CONTATO per acquistarlo a soli 22€, occasione

Se vuoi mettere al tuo polso uno smartwatch che abbia tutto e di più, con Honor Band 7 hai il prodotto che fa al caso tuo. Più piccolo rispetto a un classico orologio tech ma con tutto il necessario per non far mancare niente alla tua giornata tipo. Eccezionale e sorprendente.

Ora come ora? Un vero affare visto che su Amazon costa appena 22€. Grazie all’offerta a tempo ora in corso ha questa occasione di risparmiare e portarlo a casa. Non perdere tempo perché le scorte sono limitate.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che veloci se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Honor Band 7, un prodotto che è molto più di un accessorio

Semplice ma con tutto al posto giusto. In questo caso è disponibile con cinturino rosa ma ei, un po’ di colore fa bene nella vita, no? Honor Band 7 è un accessorio da indossare tutti i giorni e di cui non fare mai a meno perché con le sue funzioni ti informa su tutti e di più.

Anzitutto voglio farti notare che ha un display allungato, colorato e luminoso. Puoi personalizzare il quadrante a piacere con le varie impostazioni e abbinarlo al tuo stile. Fatto sta che non cambiano le modalità di utilizzo: con un dito scorri sullo schermo touch e navighi nel menù.

Ancora più speciali sono i sensori integrati al suo interno con cui monitori salute, sport e tante altre piccole cose che tornano sempre utili come i passi percorsi, le calorie bruciate e il sonno e così via. Non ti preoccupare perché puoi usarlo a contatto con l’acqua senza mezzi termini visto che è impermeabile.

Per la vita quotidiana, invece, hai funzioni dedicate alle notifiche, alla musica, al meteo e a tutto quello che potrebbe tornarti utile. L’autonomia? Una chicca che ti lascio scoprire da solo.

Collegati ora su Amazon visto che hai un’offerta di cui approfittare: acquista il tuo Honor Band 7 ad appena 22€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.