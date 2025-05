Honor Magic 7 Lite: solo 298€ per questo gioiellino su eBay

Honor Magic 7 Lite è la scelta perfetta per chi cerca il massimo da uno smartphone al minor prezzo possibile. Oggi, per questo risparmio, è complice anche eBay che si propone con un’offerta a gamba tesa che lascia senza parole anche i suoi concorrenti online. Acquistalo adesso a soli 298,40 euro, invece di 399,90 euro.

La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e ben 512GB di ROM. Avrai tantissimo spazio per archiviare tutti i tuoi contenuti multimediali e installare tutte le app e tutti i giochi che ami. Insomma, si tratta di uno smartphone potente e capiente, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente che vuole risparmiare.

Con eBay non solo risparmi sul prezzo, che è decisamente conveniente per questo smartphone, ma anche su pagamento e spedizione. Infatti, grazie alla possibilità di selezionare PayPal o Klarna, potrai pagare in 3 rate a tasso zero. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa su molte delle destinazioni italiane.

Honor Magic 7 Lite: un buon compromesso in qualità e prezzo contenuto

Per essere uno smartphone acquistabile a soli 298,40 euro, Honor Magic 7 Lite è un ottimo compromesso. La qualità si vede a cominciare dal display, rigorosamente AMOLED da 6,78 pollici e con risoluzione 2700 x 1224 pixel. Con oltre 1,07 miliardi di colori, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità di picco 4000 nit assicura immagini top e tanta usabilità.

Il design rende gloria a questo smartphone che ha uno spessore di soli 7,98 mm, un peso di 189 g e una finitura in titanio ultrasottile. Così non è solo leggero e portatile, ma anche estremamente resistente. Inoltre, grazie alla tecnologia anticaduta Ultra-Bounce 2.0 resiste a cadute da 2 metri e a 3000 cicli di attrito con lana d’acciaio.

Il suo processore è uno Snapdragon 6 Gen, non certo l’ultimo uscito della famiglia Qualcomm, ma pur sempre affidabile e prestante. Ovviamente non da top di gamma, ma non sarebbe in vendita a questo prezzo. La doppia fotocamera posteriore da 108MP mette d’accordo tutti. Una batteria da 6600 mAh assicura fino a 2 giorni di utilizzo. Acquistalo adesso a soli 298,40 euro, invece di 399,90 euro.