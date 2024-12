Honor Magic PAD 2, tablet dal display OLED che corre tra le mani (-80€)

Honor Magic PAD è il tablet definitivo e a cui non rinunciare. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, questo straordinario dispositivo ha un display OLED con cui godersi contenutivi streaming e non solo ma anche una potenza straordinaria. Puoi acquistarlo a soli 469,90€ su Amazon con un coupon di 80€ che spunti con un solo click. Arriva in tempo per Natale, ordinalo subito per metterlo sotto l’albero.

Honor Magic PAD 2: i segreti di questo tablet

Uno straordinario tablet di cui non fare a meno se vuoi prestazioni eccellenti e un dispositivo che si adatti a diverse esigenze oltre a poter durare nel tempo. Curato nei minimi particolari, Honor Magic PAD 2 è un prodotto completo sotto tutti i punti di vista con un design ultra moderno, scocca in metallo e super sottile.

Il display OLED da 12,3 pollici è la novità assoluta oltre a una delle caratteristiche chiave del dispositivo. Non solo bello ampio, luminoso e con colori così vividi da sfidare la realtà ma dotato di risoluzione avanzata e di 144Hz come refresh rate. Tutto questo si traduce in prestazioni eccellenti con applicazioni, streaming con qualità di cinema e gaming mobile extra fluido.

Ogni prestazione viene resa fenomenale dal processore Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 che viene abbinato a ben 12GB di RAM e 256GB di memoria. Lasciati dire che la scheda tecnica è veramente degna di nota con aggiunta di 8 altoparlanti integrati per un suono che stupisce altrettanto.

Goditi Android 14 già installato, la batteria da 10050mAh che non termina mai e un tablet che ti lascia sempre a bocca aperta.

A soli 469,90€ su Amazon, lo strepitoso HONOR MAGIC Pad 2 è quello giusto da acquistare. Collegati subito e acquistalo spuntando il coupon di 80€ in pagina.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.