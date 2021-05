HONOR Magic Watch 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon

E se vi dicessimo che tutto ciò di cui necessitate per condurre una vita salutare e smart lo potete anche tenere al polso? Scegliendo lo smartwatch giusto, è possibile. Nel caso di HONOR Magic Watch 2, le tante funzionalità incluse incontrano l'eleganza e lo stile. Il modello con cassa da 46 mm nella colorazione nera è acquistabile approfittando del 36% di sconto sul prezzo di listino, grazie all'offerta lampo disponibile in queste ore su Amazon.

Offerte da mettere al polso: HONOR Magic Watch 2

L'elenco delle specifiche tecniche è smisurato, riportiamo le principali: display AMOLED circolare touch da 1,39 pollici personalizzabile nell'interfaccia, GPS per l'attività fisica, design impermeabile fino a 50 metri di profondità, monitoraggio SpO2 e frequenza cardiaca, sensore che suggerisce quando effettuare esercizi di respirazione e controllo della musica sul telefono o salvata nella memoria interna. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

HONOR Magic Watch 2 al prezzo di soli 127,41 euro è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Stessa identica spesa per la versione marrone, sempre da 46 mm. Trattandosi di offerte lampo, rimarranno disponibili su Amazon solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo. La consegna è in ogni caso immediata, con spedizione gratuita.