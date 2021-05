Logitech G502 HERO: mouse a prezzo SPETTACOLARE

Il Mouse Logitech G502 HERO è in offerta su Amazon a soli 54,99€. Il ribasso del 41% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 38,00€. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Logitech G502 HERO: le specifiche di questo prodotto

Il mouse prodotto da Logitech è disponibile nella sua colorazione nera. Grazie alle sue caratteristiche è perfetto sia per un lavoro usuale che per attività di gaming.

La linea HERO è infatti stata sviluppata per concedere agli utenti la massima flessibilità senza rinunciare a nulla. In particolar modo il mouse vanta un sensore ottico fino a 25 600 DPI per adattarsi a ogni esigenza.

Il corpo del prodotto è ergonomico e si adatta con facilità al palmo della mano restituendo una presa salda ma comoda. Sono presenti in totale 11 tasti programmabili attraverso l'apposito software. Tra questi è degno di citazione il tasto “cecchino” che migliora le performance nei FPS.

La rotella di scorrimento è dotata di doppia velocità: può essere attivata quella ultraveloce per scorrimenti istantanei o quella a scatto per visionare documenti con attenzione.

Degna di nota è poi la possibilità di personalizzare il peso attraverso gli appositi strumenti. In totale è possibile aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi per rendere l'esperienza ancora più personale.

È presente, in conclusione, l'illuminazione RGB. Il software consente di impostare la colorazione a proprio piacimento grazie alla tecnologia LightSync RGB con più di 16,8 milioni di colori.

Puoi acquistare il mouse Logitech G502 HERO su Amazon a soli 54,99€. Ordinalo oggi e ricevilo a casa in 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In alternativa le spedizioni vengono operate in tempi standard ma sono gratuite.

Questo prodotto oltre a essere di buona qualità sostiene la produzione ecosostenibile.