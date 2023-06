HONOR Magic5 Lite a un PREZZO BOMBA su eBay: meno di 250 euro!

Vuoi uno smartphone Android nuovo di zecca ma Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta su eBay non fa per le tue tasche? Puoi spendere meno sfruttando un’altra promozione attiva nello stesso portale di e-commerce: HONOR Magic5 Lite costa solo 239,99 euro per un periodo di tempo non precisato dal rivenditore italiano: si tratta di un taglio del 31% che ti permetterà di aggiudicarti un telefono Android di ultima generazione a un prezzo decisamente più accessibile.

HONOR Magic5 Lite a un prezzo più vantaggioso su eBay

Lo smartphone in questione è caratterizzato da un pannello AMOLED Full HD da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e luminosità massima di 800 nit, con notch punch-hole centrale per ospitare il sensore frontale da 16 megapixel. Posteriormente, invece, figurano una lente grandangolare da 64 MP, un’ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP.

Sotto la scocca, dunque, si trova il chipset Snapdragon 695 5G di casa Qualcomm da massimo 2,2 GHz, oltre a 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione non espandibile e batteria da 5.100 mAh con ricarica da 40W. Infine, il sistema operativo pre-installato è Android 12 con personalizzazione Magic UI 6.1. Trattandosi di uno smartphone rilasciato a inizio 2023, riceverà sicuramente almeno due aggiornamenti di sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

Torniamo però sui dettagli dell’offerta rilanciata da un venditore italiano con il 99,5% delle recensioni positive: lo sconto porta HONOR Magic5 Lite da 349,99 euro a 239,99 euro, per un risparmio del 31% come specificato in apertura. In tutto questo rivenditore ha già venduto 29 unità con spedizione gratuita e pagamento effettuabile tramite PayPal o carta di credito, e segnala la disponibilità limitata di altre unità.

Se desideri uno smartphone Android economico ma di qualità, allora sappi che questo modello fa proprio al caso tuo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.