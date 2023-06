Samsung Galaxy S23 Ultra a 400 EURO IN MENO su eBay

L’offerta eBay su iPhone 14 non ti attira? Preferisci acquistare uno smartphone Android di fascia alta in promozione perché non gradisci l’ecosistema iOS? Sappi che sempre su eBay puoi trovare in queste ore Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta, al 26% in meno rispetto al prezzo di listino con spedizione gratuita in due giorni. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile se vuoi un dispositivo mobile top di gamma pagando meno del cartellino fissato dal produttore.

Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto su eBay: che offerta!

Analizziamo anzitutto le specifiche tecniche del flagship coreano: Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta con un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici (1440 x 3088 pixel) con luminosità massima di 1750 nit e frequenza di aggiornamento adattiva fino a un massimo di 120Hz. Il tutto viene gestito dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica ultra-rapida e dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Quest’ultimo viene accompagnato lato memoria da 512 GB di archiviazione non espandibile e 12 GB di RAM.

Il comparto fotocamera è poi un gioiello: il sensore principale posteriore da 200 MP gode del supporto di una fotocamera ultra-wide da 12 MP e un doppio teleobiettivo da 10 MP. Anteriormente, invece, si trova un singolo sensore da 12 megapixel. Dulcis in fundo, il sistema operativo è Android 12.

Questa è davvero una promozione ottima per portarti a casa Samsung Galaxy S23 Ultra, e attenzione alla disponibilità limitata di unità! Il rivenditore italiano interessato, che gode del 99,2% di feedback positivi su oltre 82.000 recensioni, ha già venduto 5 Galaxy S23 Ultra nelle ultime 24 ore: attenti all’esaurimento scorte! E il prezzo? 1.099,90 euro al posto di 1.479,99 euro, ovvero 380,09 euro in meno. Il pagamento è sicuro e può essere completato con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.