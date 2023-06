iPhone 14 da 128 GB a 260 euro in meno su eBay: che OFFERTA!

Dopo avervi segnalato qualche giorno fa l’ottima offerta Amazon su iPhone 14 Pro Max, ci spostiamo su eBay per segnalare ancora una volta la disponibilità di iPhone 14 in sconto nella versione da 128 GB. La promozione in questione, che porta iPhone 14 a meno di 800 euro ed è stata rilanciata da un rivenditore italiano sul detto portale di e-commerce, potrebbe durare poco: se sei interessato, pertanto, meglio completare l’acquisto in fretta!

iPhone 14 a un ottimo prezzo su eBay, che occasione!

Questo iPhone 14 specifico, come già anticipato, giunge con 128 GB di archiviazione interna accompagnati poi da 6 GB di RAM. La colorazione, dunque, è Nero Mezzanotte e, sotto la scocca, si trova il SoC A15 Bionic prodotto internamente da Apple, con modulo 5G integrato. La batteria è da 3.279 mAh con ricarica rapida, mentre il display è il classico pannello Super Retina XDR da 6,1 pollici con HDR10 e Dolby Vision.

Il comparto fotocamera è caratterizzato infine da due lenti anteriori (12 megapixel + sensore 3D per autenticazione biometrica e profondità) e due posteriori sempre da 12 MP, capaci di registrare video in 4K a 60fps. Insomma, è un pacchetto completo non indifferente, il tutto gestito dal sistema operativo iOS.

Il prezzo al quale iPhone 14 viene attualmente proposto è pari a 769,90 euro, mentre normalmente costerebbe 1.029,90 euro. Si tratta di un risparmio pari a 260 euro, ovvero del 25% rispetto al listino. A oggi il rivenditore, che gode di oltre 80.000 recensioni – con un 99,2% di feedback positivi -, ha venduto 698 unità e le scorte sono in calo. Pertanto, se ti serve un iPhone in fretta cogli questa occasione: con l’acquisto oggi riceverai lo smartphone entro tre giorni. Il pagamento può essere completato con PayPal e Google Pay, o direttamente con carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.