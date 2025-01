Honor Magic7 Lite disponibile in Italia

All’inizio di novembre 2024, Honor ha annunciato i nuovi Magic7 e Magic7 Pro. Quest’ultimo arriverà in Italia nei prossimi giorni, come conferma la pagina dedicata sul sito ufficiale. Nel frattempo è possibile acquistare il Magic7 Lite, modello più economico della serie, ma con molte caratteristiche interessanti.

Honor Magic7 Lite: specifiche e prezzi

Honor Magic7 Lite è stato progettato per resistere alle cadute da un’altezza di due metri, all’acqua (IP64) e al calore (da -30°C a 55° C). Il telaio è in metallo con finitura in titanio, materiale solitamente usato per gli smartphone di fascia alta. Ha uno spessore di 7,98 millimetri e pesa 189 grammi.

Lo schermo AMOLED da 6,78 pollici ha una risoluzione di 2700×1224 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 4.000 nits. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage, due fotocamere posteriori da 108 e 5 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 8.0 basato su Android 14. Non mancano ovviamente le funzionalità AI, molte delle quali utilizzate per migliorare gli scatti fotografici, come AI Eraser (eliminazione degli oggetti indesiderati). Due i colori disponibili: Titanium Purple e Titanium Black.

I prezzi sono 369,90 euro (8GB+256GB) e 399,90 euro (8GB+512GB). Aggiungendo 1,90 euro è possibile ottenere il caricabatteria SuperCharge da 66 Watt (prezzo 29,99 euro). Con altri 1,90 euro si ricevono gli auricolari wireless EarBuds OPEN (prezzo 149,90 euro).